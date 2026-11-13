Kannauj News: ओवरटेक के प्रयास में दो कारों की टक्कर, पांच घायल

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लखनऊ के चिनहट निवासी राज प्रताप (40) कार से आगरा से घर जा रहे थे। उनके साथ में महिमा पत्नी उपेंद्र भी थीं। शाम सात बजे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ग्राम मुंडाला के पास पीछे से आ रही कार ने ओवर टेक के प्रयास में टक्कर मार दी और पलट गई। कार में बलिया जिले के थाना बैरिया के चकिया निवासी धर्मवीर (49) कार चला रहे थे। साथ में पत्नी कुसुम देवी (46) और रितेश (21) भी थे। दोनों कारों पर सवार पांच लोग घायल हो गए।सूचना पर यूपीडा सहायक सुरक्षा अधिकारी आरपी कनौजिया, एटलस सेफ्टी टीम और डायल 112 पुलिस पहुंची। घायलों को एंबुलेंस से राजकीय मेडिकल कॉलेज भेजा गया। क्षतिग्रस्त कारों को क्रेन की मदद से थाने में खड़ा करा दिया गया है। थाना प्रभारी रंजना पांडेय ने बताया कि घायलों को उपचार के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।