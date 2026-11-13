Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Action will be taken against criminals: Energy Minister

अपराधियों के खिलाफ होगी कार्रवाई : ऊर्जा मंत्री

Fri, 13 Nov 2026 11:57 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
Action will be taken against criminals: Energy Minister
छिबरामऊ। ऊर्जा राज्यमंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने शुक्रवार को दिवंगत अधिवक्ता अनुज चतुर्वेदी के घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी तथा परिजन को ढांढस बंधाया। उन्होंने इस जघन्य हत्याकांड की घोर निंदा करते हुए कहा कि हत्यारोपियों के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा। सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। इस दौरान गणेश शंकर चतुर्वेदी, रवि शंकर चतुर्वेदी, जिला पंचायत सदस्य प्रमोद राजपूत आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन


लाइब्रेरी हॉल में वकीलों ने दी अनुज को श्रद्धांजलि
बार एसोसिएशन के लाइब्रेरी हॉल में स्व. अनुज चतुर्वेदी एडवोकेट को वकीलों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान वकीलों ने हत्याकांड की निंदा करते हुए सरकार से पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक धनराशि दिलाए जाने की मांग की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र श्रीवास्तव जीतू ने कहा कि वकीलों की सुरक्षा इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने प्रशासन से वकीलों को शस्त्र लाइसेंस दिए जाने की मांग की। इस दौरान उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के उपाध्यक्ष अनुराग पांडेय, कन्नौज जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामेंद्र त्रिवेदी, पूर्व अध्यक्ष रामचंद्र मिश्रा आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed