कन्नौज: नवनिर्मित डेयरी में सो रहे बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या

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तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के बहेरीन गांव में शुक्रवार सुबह एक खौफनाक वारदात से सनसनी फैल गई। घर के बाहर नवनिर्मित दुग्ध डेयरी में चारपाई पर सो रहे 63 वर्षीय बुजुर्ग प्रवेश कुमार की अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। सूचना मिलते ही एसपी विनोद कुमार और पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर फोरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

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