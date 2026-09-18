कानपुर: सोशल मीडिया ग्रुप बना कसते थे फब्तियां, चैट में मिले शिक्षिकाओं पर गंदे कमेंट्स, चार कर्मचारी निलंबित

कानपुर शहर के एक प्रतिष्ठित महिला कॉलेज की शिक्षिकाओं पर अभद्र कमेंट करने पर चार कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि चारों ने सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर अभद्र कमेंट किए थे। जूनियर से लेकर सीनियर शिक्षिकाओं के बारे में किए गए कमेंट का मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने कार्रवाई की है।

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महिला कॉलेज के चार तृतीय श्रेणी कर्मचारियों ने शिक्षिकाओं पर काफी अभद्र कमेंट किए। साथ ही कई लोगों के साथ उनके नाम भी जोड़े। इसका खुलासा कर्मचारियों की चैट में हुआ। जब मामला शिक्षिकाओं के पास पहुंचा तो हड़कंप मच गया। नाराज शिक्षिकाओं ने कर्मचारियों की शिकायत प्रबंध समिति से की। प्रबंध समिति ने उनको निलंबित कर डीआईओएस को इसकी रिपोर्ट भेजी है।