कन्नौज मर्डर: रंजिश या कोई और वजह? बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या, चारपाई पर मिला लहूलुहान शव, जांच शुरू

कन्नौज जिले में तिर्वा कोतवाली क्षेत्र के बहेरीन गांव में शुक्रवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई। जब घर के बाहर नवनिर्मित दुग्ध डेयरी में चारपाई पर सो रहे बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। सुबह लहूलुहान शव मिलने की जानकारी होते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है।

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गांव निवासी प्रवेश कुमार (63) घर के बाहर बनी नवनिर्मित दुग्ध डेयरी में चारपाई पर सो रहे थे। शुक्रवार को परिजनों ने उन्हें लहूलुहान हालत में चारपाई पर पड़ा देखा। उनके शरीर पर धारदार हथियार से किए गए हमले के निशान मिले। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया।