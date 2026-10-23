कन्नौज में एमएलसी चुनाव का उत्साह, तिर्वा और उमर्दा में मतदाताओं की लंबी कतारें

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कन्नौज जिले में आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से जारी है। दोपहर दो बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 58.35 प्रतिशत और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 38.97 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है। तिर्वा-उमर्दा समेत सभी मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें लगी रहीं। जिला निर्वाचन अधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और एसपी विनोद कुमार लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं।

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