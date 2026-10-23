Kannauj News: तालाब में जहर डालकर डेढ़ लाख की मछलियां मारने का आरोप

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थाना इंदरगढ़ के उमर्दा गांव निवासी नीरज बाथम ने बताया कि घर के पास स्थित ग्राम सभा के तालाब का पट्टा राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2021 को आवंटित किया गया था। वह तालाब में मछली पालन करती थीं। तालाब में डेढ़ लाख रुपये की मछलियां थीं। सुबह तालाब पर पहुंची तो सभी मछलियां मरी पड़ी थीं। आरोप लगाया कि गांव के रविंद्र सोनी, हेतराम, पार्वती और तीन अज्ञात लोगों के घरों का पानी व मल-मूत्र तालाब में आता है।इसका विरोध करने पर आरोपियों ने उसे धमकी दी थी कि तालाब में मछलियां नहीं पालने देंगे और मछलियां बड़ी होने पर जहर डालकर मार देंगे। पीड़िता ने आशंका जताई कि इसी रंजिश में तालाब में जहर डालकर मछलियों को मार दिया गया। घटना के बाद पीड़िता शिकायत करने आरोपियों के घर पहुंची तो गालीगलौज कर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा दिलाने की मांग की है। थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।