कन्नौज में पति का हैवानियत भरा रूप, पत्नी पर पेट्रोल छिड़ककर लगाई आग, जलकर मौत

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कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जगतपुर गांव में गुरुवार सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। आपसी विवाद के चलते पति सुखवीर सिंह उर्फ मोनू ने अपनी 30 वर्षीय पत्नी सोनम राठौर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे महिला की मौके पर ही जिंदा जलकर दर्दनाक मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति अपने दोनों बच्चों को लेकर खुद पुलिस चौकी पहुंच गया और आत्मसमर्पण कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।

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