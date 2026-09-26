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रेलकर्मी ने शख्स पर चढ़ाई स्कूटी, लात-घूंसों से पीटा और गला दबाने का प्रयास, सीसीटीवी में कैद हुई करतूत

Digvijay Singh

Updated Sat, 26 Sep 2026 08:03 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 08:03 PM IST







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झांसी के हीरापुरा नगरा निवासी राजेश साहू ने एक रेलकर्मी पर एक्टिवा से कुचलने का आरोप लगाया है। आरोपी ने उन्हें लात-घूंसों से पीटा और गला दबाने का प्रयास किया। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ... और पढ़ें

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