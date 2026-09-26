Jhansi News: रिमझिम के बाद झमाझम का अलर्ट, 12वीं तक स्कूल बंद

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शुक्रवार तड़के करीब साढ़े तीन बजे फुहार गिरनी शुरू हुई। रुक-रुककर सुबह तक बारिश होती रही। कुछ देर थमने के बाद दोपहर करीब 12 बजे फिर फुहार शुरू हो गई। इसके बाद कभी फुहार तो कभी रिमझिम बारिश होती रही। बीच-बीच में कुछ देर के लिए बारिश थमी, लेकिन बादल पूरे दिन छाए रहे। शाम तक बारिश का यह सिलसिला जारी रहा।इस दौरान करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज झोंकेदार हवा भी चली। बारिश और हवा के कारण मौसम में ठंडक घुल गई। शुक्रवार को 24 घंटे में अधिकतम तापमान 7.3 डिग्री सेल्सियस गिरकर 24.3 डिग्री पर पहुंच गया। यह सामान्य से 9.9 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री कम है। दिनभर में 7.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।आज 30 मिमी तक बारिश का अनुमानकृषि विज्ञान केंद्र, भरारी के मौसम वैज्ञानिक डॉ. आदित्य कुमार सिंह ने बताया कि मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है। बंगाल की खाड़ी में बने मौसम सिस्टम के असर से झांसी में बारिश का दौर बना है। शनिवार को जिले में तेज बारिश होने की संभावना है। करीब 30 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। उन्होंने बताया कि रविवार से इसका असर कम होने लगेगा। इसके बाद हल्की बारिश की संभावना है। मौसम सिस्टम आगे राजस्थान की ओर बढ़ जाएगा। इसके बाद कुछ दिनों तक किसी अन्य चक्रवाती सिस्टम या पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के संकेत नहीं हैं।अब तक सामान्य से 19 फीसदी कम बारिशआईएमडी के मुताबिक, एक जून से 25 सितंबर तक झांसी में औसत बारिश 716 मिलीमीटर होनी चाहिए। इसके सापेक्ष अब तक 578.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। इस तरह जिले में अब तक सामान्य से 19 फीसदी कम बारिश हुई है।स्कूलों में आज अवकाशबारिश और खराब मौसम की आशंका को देखते हुए जिलाधिकारी गाैरांग राठी के निर्देश पर जिले में कक्षा एक से 12वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूल शनिवार को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने संबंधित स्कूलों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।