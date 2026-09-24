झांसी में आयुर्वेद कॉलेज के छात्र-इंटर्न का प्रदर्शन

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झांसी में बुंदेलखंड राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के बीएएमएस के छात्र और इंटर्न डॉक्टर ने काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने ओपीडी बंद करवाकर मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया है। इससे उपचार के लिए आए मरीजों को बिना उपचार कराए निराश होकर लौटना पड़ा है।

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