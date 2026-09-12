{"_id":"6aa5498655805fa0390aae78","slug":"video-illicit-liquor-trade-is-rampant-in-jhansi-action-taken-is-merely-a-token-gesture-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"झांसी में पक्का है कच्ची शराब का धंधा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिले में कच्ची और अवैध शराब की बिक्री पर पूरी तरह अंकुश नहीं लग पा रहा है। गांवों से लेकर शहर तक कई इलाकों में अवैध शराब की बिक्री आम होने के आरोप लग रहे हैं। शराब माफिया बेखौफ होकर अपना कारोबार चला रहे हैं और जिम्मेदार विभागों की कार्रवाई का उन पर कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश के सागर में अवैध शराब से जुड़ी घटना में करीब एक दर्जन लोगों की मौत ने एक बार फिर अवैध शराब के कारोबार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसी घटनाओं के बावजूद झांसी में अवैध शराब के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न होने को लेकर लोगों में नाराजगी है। कार्रवाई के नाम पर केवल औपचारिकता ही होती है।

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