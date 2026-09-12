Jhansi News: एआई से बनी तस्वीरों की सच्चाई का पता लगाने के लिए होगी फोरेंसिक जांच

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शुक्रवार को रेल अधिकारी जितेंद्र कुमार शर्मा की पत्नी अंकिता भारद्वाज ने नवाबाद थाने पहुंचकर अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने पुलिस को बताया कि मरीना एआई से तस्वीरें बनाकर उनके पति एवं परिवार को ब्लैकमेल कर रही थी। पुलिस को उन्होंने साक्ष्य के तौर पर व्हाट्सएप चैट एवं तस्वीरें भी दी हैं।आरोपी की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने मामले की विवेचना भी शुरू कर दी है। आरोपी मरीना से भी पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ के दौरान मरीना ने भी इस मामले में कई सारी चौंकाने वाली बातें पुलिस को बताई। उसने बताया कि उसके पिता रेलवे में नौकरी करते थे। उनकी मौत के बाद उनके भाई को मृतक आश्रित की नौकरी मिलनी थी। वह तब से जितेंद्र शर्मा को जानती है।लैपटॉस से मिलीं अहम जानकारियांमरीना के पास से बरामद लैपटॉप से भी पुलिस को कई अहम बातें मालूम चली हैंं। पुलिस को कई ऑडियो रिकार्डिंग भी मिली है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। मरीना के पास से पुलिस को दो मोबाइल फोन भी मिले। पुलिस सभी मोबाइल नंबरों के सीडीआर भी निकाल रही है। पुलिस अफसरों का कहना है कि यह सभी बिंदु विवेचना में शामिल किए जाएंगे। नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव का कहना है कि मामले की विवेचना शुरू करा दी गई है।