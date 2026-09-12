Jhansi: भुवनेश्वर से ग्वालियर जा रहे ट्रक से 214 किलो गांजा बरामद, दो गिरफ्तार

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एसएसपी विकास कुमार ने बताया कि इसकी कीमत करीब एक करोड़ सात लाख रुपये आंकी गई है। पुलिस ने ट्रक चालक समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया संयुक्त टीम ने सतपाल उर्फ सत्यपाल (46) निवासी सौदापुर, थाना बार्डर टाउन, जिला पानीपत, हरियाणा और मोहन कुशवाहा (27) निवासी सिंधिया नगर, थाना बहोड़ापुर, ग्वालियर को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से ट्रक में 214 किलो गांजा बरामद हुआ।पूछताछ में मोहन कुशवाहा ने पुलिस को बताया कि उसका पड़ोसी आकाश कुशवाहा गांजे का काम करता है। उसके साथ वह किराये की गाड़ी से भुवनेश्वर, ओडिशा गया था। वहां आकाश के साथियों ने ट्रक में गांजा लोड कराया। इसे ग्वालियर पहुंचने पर माल उतारने की बात कही गई थी। ट्रक चालक सतपाल ने पूछताछ में बताया कि वह ट्रक किराये पर लेकर चलाता है। 7 सितंबर को आकाश से उसकी मुलाकात हुई थी। उसी ने ट्रक में इसे रखवाकर फोन बंद कर लिया था। रास्ते में ढाबों के फोन से संपर्क करने के लिए कहा गया था। दोनों के खिलाफ बबीना थाने में प्राथमिक दर्ज की गई है। ट्रक को सीज कर दिया गया है। दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।