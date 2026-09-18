युवक ने मां और बहन की हत्या की, गांव में सनसनी; VIDEO

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नेवढ़िया थाना क्षेत्र के सैदुपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर युवक द्वारा अपनी मां और बहन की हत्या किए जाने की सूचना सामने आ रही है। मृतकों की पहचान शीतला देवी (75) और उनकी बेटी गौरा देवी (45) के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है।

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