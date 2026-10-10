पिंडरा विधानसभा से चुनाव लड़ने का अजय राय ने किया एलान, VIDEO

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कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने और देश के संसाधनों को कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में सौंपने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महंगाई से लेकर वोट चोरी तक के मुद्दों पर पूरे देश में आक्रोश है। युवा से लेकर आम नागरिक तक अपने भविष्य को लेकर आंदोलित हैं। जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन और इंडिया गठबंधन के सांसदों के सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों पर संघर्ष जारी रहेगा।

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