जलालपुर थाने में साल 2025 में तैनात रहे एक सिपाही के खिलाफ सीजेएम न्यायालय के आदेश पर शनिवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। आरोप है कि सिपाही ने ज्वेलरी खरीदने के बाद भुगतान के लिए 50 हजार रुपये का चेक दिया था, लेकिन चेक पर किए गए हस्ताक्षर बैंक में दर्ज मूल हस्ताक्षर से अलग होने के कारण उसका भुगतान नहीं हो सका। मामले में न्यायालय ने सुनवाई के बाद जलालपुर पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया।केराकत क्षेत्र के सिपांह निवासी राहुल कुमार सोनी ने सीजेएम न्यायालय में प्रकीर्ण वाद दायर किया था। उन्होंने बताया कि राजेपुर बाजार में उनकी आभूषण की दुकान है। 12 अक्तूबर 2025 को जलालपुर थाने में तैनात सिपाही हनुमंत प्रसाद सिंह उनकी दुकान पर पहुंचे और 50 हजार रुपये की ज्वेलरी खरीदी। भुगतान के लिए उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा का 50 हजार रुपये का चेक दिया। सरकारी कर्मचारी और पुलिसकर्मी होने के नाते विश्वास कर उन्होंने चेक रख लिया। राहुल के अनुसार, सात फरवरी 2026 को उन्होंने चेक अपने पंजाब नेशनल बैंक के खाते में भुगतान के लिए लगाया। बैंक अधिकारियों ने चेक पर किए गए हस्ताक्षर को मूल हस्ताक्षर से अलग बताते हुए उसे वापस कर दिया। इसके बाद उन्होंने सिपाही के मोबाइल नंबर पर फोन कर अपने रुपये मांगे, लेकिन आरोप है कि वह टालमटोल करने लगे। खुद को ठगी का शिकार बताते हुए राहुल ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के बाद सीजेएम न्यायालय ने जलालपुर पुलिस को प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया। थानाध्यक्ष शिवशंकर सिसोदिया ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।