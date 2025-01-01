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सोसापट्टी निवासी बिंदु यादव का छोटा बेटा शिवबालक दो भाइयों में छोटा था। वह घर पर रहकर पढ़ाई करने के साथ-साथ खेती-किसानी में भी हाथ बंटाता था। अगले महीने उसकी सुपरटेट की परीक्षा होनी थी। बड़ा भाई अमित यादव प्रयागराज में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। परिजनों के अनुसार, शिवबालक की मां लालती देवी उसे कुएं में उतरने से लगातार मना कर रही थीं, लेकिन वह मिस्त्री के साथ मरम्मत कार्य में मदद करने के लिए कुएं में उतर गया। कुछ ही देर बाद हुए हादसे ने परिवार की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बेटे की मौत के बाद मां का रो-रोकर बुरा हाल है। कोतवाली प्रभारी लक्ष्मण विक्रम सिंह ने बताया कि दोनों की मौत दुर्घटना में हुई है। अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है।गद्दीपुर (सुचितपुर) निवासी मिस्त्री कन्हैया चौहान की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। वह मजदूरी करके परिवार का भरण-पोषण करता था।उनके दो बेटों और तीन बेटियों की शादी हो चुकी है। जबकि अन्य बच्चों की शादी की जिम्मेदारी अभी बाकी है। परिवार के पास सरकारी सुविधा के नाम पर केवल सफेद राशन कार्ड है। पति की मौत के बाद पत्नी फूलराजी देवी बच्चों के भविष्य और परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर बार-बार बिलख रही हैं। परिजनों के अनुसार, कन्हैया का अंतिम संस्कार बेलांव स्थित गोमती तट पर किया जाएगा। जबकि शिवबालक के अंतिम संस्कार की तैयारी रामघाट पर की गई थी।