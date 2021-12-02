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जौनपुर। कलेक्ट्रेट सभागार में रविवार को तीन दिसंबर को आयोजित होने वाली सहायक अध्यापक (शहरी), प्राइमरी, बेसिक शिक्षा विभाग व सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी की लिखित परीक्षा को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी उमेश मिश्र की अध्यक्षता में बैठक हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि परीक्षा जनपद के कुल 29 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली पूर्वाह्न 09:30 बजे से 11:30 बजे तक व द्वितीय पाली दोपहर 02:30 बजे से 04:30 बजे तक संपन्न होगी। प्रत्येक पाली में कुल 12,768 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। परीक्षा को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए सभी 29 परीक्षा केंद्रों पर केंद्र व्यवस्थापकों की तैनाती की गई है। इसके अतिरिक्त 29 सेक्टर मजिस्ट्रेट व 29 स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। बैठक में जिलाधिकारी ने सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के दायित्वों के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि परीक्षा से संबंधित गतिविधियां सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में सुनिश्चित की जाएं। सभी संबंधित अधिकारी परीक्षा संचालन से संबंधित निर्देशिका पुस्तिका का अनिवार्य रूप से अध्ययन कर लें। जिलाधिकारी ने सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती करने व परीक्षा केंद्रों के आसपास सुचारु यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा केंद्रों के अंदर मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अंबष्ठ, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व परमानंद झा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।