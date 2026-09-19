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उरई के तीतरा खलीलपुर में दबंगों की गुंडई, जनरल स्टोर में घुसकर दुकानदार से मारपीट

Himanshu Awasthi

Updated Sat, 19 Sep 2026 02:00 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 02:00 PM IST







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कोंच कोतवाली अंतर्गत तीतरा खलीलपुर गांव में दबंगों ने एक जनरल स्टोर में घुसकर तांडव मचाया। दुकानदार से मारपीट करने के साथ ही काउंटर व सीसीटीवी मॉनीटर तोड़ दिया गया ... और पढ़ें

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