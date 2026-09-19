उरई: जनरल स्टोर के अंदर दबंगों का तांडव, दुकानदार का गला दबाया, लात-घूंसों से पीटा, काउंटर और मॉनीटर भी तोड़ा

उरई जिले में कोतवाली कोंच क्षेत्र की भेड़ चौकी के अंतर्गत तीतरा खलीलपुर गांव में जनरल स्टोर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। दुकानदार ने गांव के ही तीन युवकों पर दुकान में घुसकर काउंटर और सीसीटीवी मॉनीटर तोड़ने तथा उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है।

विज्ञापन



दुकानदार के मुताबिक, तीनों युवक दुकान में घुसे और सामान व काउंटर में तोड़फोड़ करने लगे। विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए गला दबाया और लात-घूंसों से मारपीट की। दुकानदार का कहना है कि पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।