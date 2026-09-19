उरई: जनरल स्टोर के अंदर दबंगों का तांडव, दुकानदार का गला दबाया, लात-घूंसों से पीटा, काउंटर और मॉनीटर भी तोड़ा
Orai News: कोंच कोतवाली अंतर्गत तीतरा खलीलपुर गांव में दबंगों ने एक जनरल स्टोर में घुसकर तांडव मचाया। दुकानदार से मारपीट करने के साथ ही काउंटर व सीसीटीवी मॉनीटर तोड़ दिया गया।
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उरई जिले में कोतवाली कोंच क्षेत्र की भेड़ चौकी के अंतर्गत तीतरा खलीलपुर गांव में जनरल स्टोर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। दुकानदार ने गांव के ही तीन युवकों पर दुकान में घुसकर काउंटर और सीसीटीवी मॉनीटर तोड़ने तथा उसके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया है।
दुकानदार के मुताबिक, तीनों युवक दुकान में घुसे और सामान व काउंटर में तोड़फोड़ करने लगे। विरोध करने पर गाली-गलौज करते हुए गला दबाया और लात-घूंसों से मारपीट की। दुकानदार का कहना है कि पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
पीड़ित ने पुलिस को दी तहरीर
आरोप है कि आसपास के दुकानदारों के पहुंचने पर तीनों युवक जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।