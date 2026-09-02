उरई: पुलिस मुठभेड़ में मंगलसूत्र लूटने वाला बदमाश गिरफ्तार

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उरई जिले में रघुवीर धाम के पास एक महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र झपटने वाले शातिर बदमाश अरमान को कोतवाली उरई पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।

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