Jalaun News: कानपुर-मदुरै साप्ताहिक स्पेशल के बढ़ाए गए फेरे

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रेलवे के अनुसार ट्रेन नंबर 01925 कानपुर सेंट्रल-मदुरै सेंट्रल स्पेशल का संचालन अब दो सितंबर से 25 नवंबर तक प्रत्येक बुधवार को किया जाएगा। वापसी में ट्रेन नंबर 01926 मदुरै सेंट्रल-कानपुर सेंट्रल स्पेशल पांच सितंबर से 28 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार को चलेगी।फेरों में विस्तार से कानपुर, झांसी और बीच के स्टेशनों से दक्षिण भारत की ओर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। त्योहार के सीजन में ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ के बीच यह ट्रेन यात्रियों के लिए अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराएगी।जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि ट्रेन का लाभ झांसी-कानपुर रेलखंड के यात्रियों को भी मिलेगा। ट्रेन में सामान्य श्रेणी के नौ, स्लीपर के नौ और वातानुकूलित श्रेणी के दो कोच लगाए गए हैं।