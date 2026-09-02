Jalaun News: टेंडर की जानकारी मांगने पहुंचे सभासदों से अभद्रता का आरोप

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सभासद बिपिन गुप्ता व जयशंकर द्विवेदी की ओर से दिए गए शिकायती पत्र के अनुसार एक सितंबर को करीब 12 बजे वे नगर पालिका परिषद कार्यालय पहुंचे थे। यहां इंद्रा मार्केट में द्वितीय तल पर निर्माणाधीन दुकानों के संबंध में अधिशासी अधिकारी से जानकारी ली जा रही थी। इसी दौरान नगर पालिका के पंजीकृत ठेकेदारों से मिली जानकारी के आधार पर ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया की अंतिम तिथि एक सितंबर होने और टेंडर की तारीख बढ़ाए जाने की संभावना के संबंध में जानकारी मांगी गई।आरोप है कि इसी दौरान एक लिपिक ने सभासदों के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। मामले की जानकारी मिलने पर संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे। सभासदों का आरोप है कि घटना की शिकायत किए जाने के दौरान अधिकारी ने कर्मचारी का पक्ष लेते हुए एफआईआर दर्ज कराने की बात कही।सभासदों ने शिकायती पत्र में कहा है कि पालिका परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच के लिए घटना के समय की सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर देखी जाए, ताकि विवाद की वास्तविक स्थिति सामने आ सके।इधर, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रामअचल कुरील ने बताया कि नियमानुसार कार्य हो रहा है। जानकारी मिलने पर वह पहुंचे थे और मामला शांत करा दिया।