उरई: पुलिस मुठभेड़ में लुटेरा गिरफ्तार, महिला के गले से झपटा था मंगलसूत्र, पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती

उरई जिले में रघुवीर धाम के पास महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र झपटकर भागने वाले शातिर बदमाश को कोतवाली उरई पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस, लूटा गया सोने का मंगलसूत्र, मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकदी बरामद की है। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।

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एट थाना क्षेत्र के हरदोई गजूर निवासी अर्चना पत्नी रविंद्र ने कोतवाली उरई में तहरीर देकर बताया था कि उनके साथ सोने के मंगलसूत्र की झपटमारी हुई है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की थी। घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया था। बुधवार को कोतवाली उरई पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी।