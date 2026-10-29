जालौन: बस में महिला से चोरी करने वाला इनामी आजाद खां मुठभेड़ में गिरफ्तार

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जालौन में बस यात्रा के दौरान एक महिला से नकदी और जेवरात चोरी करने के मामले में वांछित 25 हजार रुपये के इनामी बदमाश आजाद खां को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम के साथ हुई इस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, 9500 रुपये नकद और एक मोटरसाइकिल बरामद की है।

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