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कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे उरई, गैस सिलिंडर हादसे के पीड़ित परिवार से की मुलाकात

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 25 Nov 2026 03:22 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 03:22 PM IST







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उरई में गैस सिलिंडर ब्लास्ट हादसे के पीड़ित परिवार से मिलने बुधवार को कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सभासद माता प्रसाद के आवास पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने घायलों के स्वास्थ्य व उपचार की स्थिति की जानकारी लेते हुए पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता, बेहतर चिकित्सा सुविधा और हर संभव मदद दिलाने का भरोसा दिलाया। ... और पढ़ें

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