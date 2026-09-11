ताजपुर पीहरी के दृष्टिबाधित सोहन सिंह की सात-आठ महीन से नहीं आई पेंशन, पेंशन न आने से बुजुर्ग परेशान

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आंखों से दिखाई नहीं देता, फिर भी पेंशन की जानकारी के लिए विकास भवन के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। गांव ताजपुर पीहरी निवासी 100 फीसदी दृष्टिबाधित सोहन सिंह की पेंशन पिछले सात-आठ महीने से नहीं आई है। वह अब तक करीब 10 बार कार्यालय जा चुके हैं। हर बार कर्मचारी यह कहकर टाल देते हैं कि नोटिस बोर्ड देख लो। सोहन सिंह का सवाल है कि जब दिखाई ही नहीं देता तो नोटिस बोर्ड कैसे देखूं? पेंशन न आने से और बुजुर्ग भी परेशान हैं।

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