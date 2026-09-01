सासनी के आगरा-अलीगढ़ राजमार्ग पर ऑटो ने बाइक को मारी टक्कर

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सासनी अंतर्गत आगरा-अलीगढ़ राजमार्ग पर गांव बरसै के निकट 31 अगस्त शाम करीब साढ़े सात बजे पुलिया वाले बाबा के पास ऑटो ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 50 वर्षीय गेंदालाल निवासी बाद बामनी, अलीगढ़ और 62 वर्षीय बृज किशोर सक्सेना निवासी नाई का नगला हाथरस की मौत हो गई। गेंदालाल की 19 वर्षीय बेटी शिवानी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे की खबर मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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