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सहपऊ में बुजुर्ग की उपचार के दौरान मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

Chaman Kumar Sharma

Updated Sun, 30 Aug 2026 10:09 PM IST Updated Sun, 30 Aug 2026 10:09 PM IST







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सहपऊ कस्बा के मोहल्ला होलीगेट निवासी 70 वर्षीय राजेन्द्र प्रसाद हलवाई की लक्ष्मी गोपाल हेल्थ केयर एण्ड पैरामेडीकल ट्रस्ट चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने चिकित्सालय पर लापरवाही और आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद पैसे लेने का आरोप लगाया है। ... और पढ़ें

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