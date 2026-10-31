हाथस में सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र का शुभारंभ

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31 अक्तूबर 2026 को हाथरस की पुलिस लाइन स्थित माधव प्रेक्षागृह में सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र का शुभारंभ हुआ। इसमें जिलाधिकारी सत्यप्रकाश पटेल और पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा मौजूद रहे। केंद्र का मुख्य उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर देकर आत्मनिर्भर बनाना है। यह पहल युवाओं की क्षमताओं का सकारात्मक उपयोग सुनिश्चित करेगी। कार्यक्रम में सरदार वल्लभभाई पटेल के राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद किया गया।

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