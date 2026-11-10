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हाथरस: भाई दूज पर 11 व 12 नवंबर को यातायात रहेगा डायवर्ट, बड़े वाहन रहेंगे प्रतिबंधित

Tue, 10 Nov 2026 02:27 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Tue, 10 Nov 2026 02:27 PM IST
सार

हाथरस पुलिस ने वाहन चालकों, ई-रिक्शा और टेंपो संचालकों से यातायात डायवर्जन का पालन करने को कहा है। उनसे प्रतिबंधित मार्गों पर वाहन न ले जाने की अपील की गई है। आमजन से त्योहारों के दौरान बाजारों में अनावश्यक वाहनों का प्रवेश न करने का अनुरोध है।

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Hathras Traffic Diverted On Bhai Dooj
ट्रैफिक प्लान जारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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भाई दूज पर्व के अवसर पर जनपद हाथरस में यातायात व्यवस्था बदली गई है। 11 नवंबर  से 12 नवंबर तक रूट डायवर्जन लागू रहेगा। यह व्यवस्था प्रतिदिन सुबह 7:00 बजे से रात 9:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।

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पुलिस ने सुचारु यातायात और अप्रिय घटनाओं से बचने के लिए यह कदम उठाया है। चामड गेट चौराहा से बड़े और मध्यम वाहन डीआरबी तिराहा, नगला भुस तिराहा थाना चंदपा होते हुए हतीसा बाईपास से गुजरेंगे। आगरा से मध्यम/बड़े वाहन नगला भुस तिराहा थाना चंदपा से बाईपास होते हुए हतीसा पुल के रास्ते मथुरा, अलीगढ़, कासगंज जाएंगे। 
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अलीगढ़ से वाहन रूहेरी तिराहा कोतवाली हाथरस गेट से बाईपास लेकर हतीसा पुल के माध्यम से मथुरा और आगरा की ओर बढ़ेंगे। सिकंद्राराऊ से मध्यम/बड़े वाहन मेंडू बाईपास कोतवाली हाथरस जंक्शन से मथुरा बरेली बाईपास लेंगे। वे रूहेरी तिराहा कोतवाली हाथरस गेट होते हुए अलीगढ़, मथुरा, आगरा की ओर जाएंगे। मथुरा से मध्यम/बड़े वाहन हतीसा पुल के ऊपर बाईपास से होते हुए आगरा, अलीगढ़, सिकंद्राराऊ की ओर निकलेंगे।
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पुलिस की आमजन से अपील
हाथरस पुलिस ने वाहन चालकों, ई-रिक्शा और टेंपो संचालकों से यातायात डायवर्जन का पालन करने को कहा है। उनसे प्रतिबंधित मार्गों पर वाहन न ले जाने की अपील की गई है। आमजन से त्योहारों के दौरान बाजारों में अनावश्यक वाहनों का प्रवेश न करने का अनुरोध है। पुलिस प्रशासन ने भीड़भाड़ और जाम से बचने के लिए सहयोग मांगा है। आपातकालीन वाहनों जैसे एंबुलेंस और फायरब्रिगेड को आवश्यकतानुसार रूट से जाने की अनुमति होगी।

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