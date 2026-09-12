{"_id":"6aa58725e15ec5bb06099324","slug":"video-hatharasa-rashhataraya-lka-athalta-ma-79510-vatha-ka-nasataranae-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"हाथरस राष्ट्रीय लोक अदालत में 79510 वादों का निस्तारण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हाथरस में 12 सितंबर को जनपद न्यायाधीश विनय कुमार-तृतीय की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित हुई। इसमें कुल 79510 वादों का निस्तारण किया गया। 36 मोटर दुर्घटना वादों में 3,30,55,000 रुपये प्रतिकर दिलाए गए। बैंक ऋण के 612 मामलों में 4,56,25,582 रुपये का समझौता हुआ। 25 पारिवारिक वादों सहित अन्य कई मामले भी निपटाए गए।

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