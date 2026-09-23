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हाथरस के मेला श्रीदाऊजी महाराज में बराबरी पर छूटा भारत केसरी व ईरानी पहलवान का मुकाबला

Chaman Kumar Sharma

Updated Wed, 23 Sep 2026 09:57 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 09:57 PM IST







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हाथरस के मेला श्रीदाऊजी महाराज में आयोजित अखिल भारतीय कुश्ती दंगल का बुधवार देर रात करीब 2:30 बजे भव्य समापन हुआ। 7 लाख 11 हजार रुपये के इनाम की सबसे बड़ी कुश्ती भारत केसरी उमेश पहलवान मथुरा और ईरानी पहलवान मिर्जा ईरानी के बीच लड़ी गई। 20 मिनट तक चली यह भिड़ंत कश्मकश के बाद बराबरी पर छूटी। ... और पढ़ें

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