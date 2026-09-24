एमएलसी चुनाव : नई मतदाता सूची जारी, हाथरस की तीनों विधानसभाओं को मिलाकर 15245 मतदाता करेंगे वोट

विधान परिषद (एमएलसी) के आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के तहत हाथरस जिले की नई मतदाता सूची और विवरण जारी कर दिया गया है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जिले की तीनों विधानसभाओं (हाथरस, सादाबाद और सिकंदराराऊ) को मिलाकर इस बार 15,245 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 12,738 स्नातक और 2,507 शिक्षक मतदाता शामिल हैं।

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