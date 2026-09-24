फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Statements of SI and female constable, witnesses of Hathras Satsang incident, recorded

हाथरस सत्संग हादसा: गवाह एसआई व महिला आरक्षी के बयान दर्ज, बोले- लोग एक-दूसरे पर गिरते चले गए

Thu, 24 Sep 2026 05:49 PM IST
Chaman Kumar Sharma अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Thu, 24 Sep 2026 05:49 PM IST
सार

हाथरस सत्संग हादसा केस में बृहस्पतिवार को एडीजे कोर्ट में दो गवाहों के बयान। महिला आरक्षी क्षमा सैनी ने कहा- मंच के सामने ड्यूटी थी, सेवादारों ने लाठी-डंडों से रोका, कहा व्यवस्था हम देखेंगे। 

विज्ञापन
Statements of SI and female constable, witnesses of Hathras Satsang incident, recorded
कोर्ट (प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : एएनआई

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हाथरस के सिकंदराराऊ में 2 जुलाई 2024 को भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ के मामले में एडीजे कोर्ट संख्या एक की अदालत में सुनवाई जारी है। बृहस्पतिवार को 40वें गवाह एसआई मनीष कुमार और 41वें गवाह महिला आरक्षी क्षमा सैनी ने अपने बयान दर्ज कराए। 

विज्ञापन


कोर्ट में महिला आरक्षी ने बताया कि घटना वाले दिन उनकी ड्यूटी मंच के सामने लगी थी। जब पुलिस कर्मी वहां पहुंचे तो लाठी-डंडों से लैस सेवादारों और आयोजकों ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि वे अपनी व्यवस्था खुद देखते हैं। वे लोग यहां क्यों आए हैं? महिला आरक्षी के अनुसार दोपहर लगभग 12:30 बजे बाबा पहुंचे और 1:30 बजे प्रवचन समाप्त होने के बाद जब बाबा अपनी गाड़ी से निकलने लगे तभी श्रद्धालु चरणरज लेने के लिए उमड़ पड़े। 
विज्ञापन


इसी दौरान काले कपड़ों में मौजूद बाबा के कमांडो और सेवादारों ने भीड़ को धक्का दिया, जिससे लोग ढालनुमा गड्ढे में गिरने लगे और भगदड़ मच गई। सेवादारों ने पुलिस कर्मियों के साथ भी धक्का-मुक्की की, जिससे पुलिस कर्मी गिरकर चुटहिल हो गए। जब सेवादारों ने देखा कि लोग मर रहे हैं, तो वे अपनी वर्दी उतारकर वहां से भाग गए। 
विज्ञापन
विज्ञापन


जिरह के दौरान बचाव पक्ष के सवालों पर महिला आरक्षी ने स्वीकार किया कि उस दिन काफी गर्मी और उमस थी तथा फायर टेंडर से पानी का छिड़काव कराया गया था। उन्होंने यह भी माना कि बाबा के जाने के बाद भीड़ के निकलने के दौरान सड़क किनारे पानी के गड्ढे में फिसलने के कारण लोग एक-दूसरे पर गिरते चले गए।


अलीगढ़ की मोर्चरी में पहुंचे थे 38 शव
गवाह एसआई मनीष कुमार ने अदालत को बताया कि घटना के बाद मलखान सिंह जिला अस्पताल अलीगढ़ की मोर्चरी में लगभग 38 शव पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे थे। उन्होंने मृतका मीना देवी के शव का परिजन से शिनाख्त करवाया और पंचायतनामा सहित अन्य कानूनी कार्रवाई पूरी की थी। जिरह में उपनिरीक्षक ने स्पष्ट किया कि पंचायतनामा भरने के दौरान लोगों की राय के अनुसार मृत्यु का कारण भगदड़ में भीड़ के नीचे दबने से आई चोटें थीं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed