हाथरस सड़क हादसा: सड़क पार कर रही महिला को वाहन ने रौंदा, मौत, फरार वाहन चालक की तलाश जारी

हाथरस जनपद के मुरसान में मथुरा-बरेली मार्ग पर साथिनी कट के पास सड़क पार कर रहीं तारा देवी (60) को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। हादसे में महिला की मौत हो गई।

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परिजन के अनुसार गांव मगटई निवासी तारा देवी अपनी बहन के घर साथिनी आई थीं। बुधवार की रात वह अपनी बेटी के साथ सड़क पार कर रही थीं तभी हादसे का शिकार हो गईं। वाहन चालक भाग निकला। हादसे के तत्काल बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की एंबुलेंस से घायल तारा देवी को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सीओ सादाबाद योगेंद्र कृष्ण नारायण ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फरार वाहन चालक की तलाश की जा रही है।