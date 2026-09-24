हुनर: सादाबाद की परी वार्ष्णेय का कमाल, दो लाख में से चुनी गईं, पहुंचीं टीवी शो इंडियाज टैलेंट फाइट टॉप-50 में

सादाबाद निवासी छात्रा परी वार्ष्णेय इंडियाज टैलेंट फाइट टीवी शो के टॉप-50 प्रतियोगियों में शामिल हुई हैं। उन्होंने अपने शानदार डांस हुनर के दम पर यह उपलब्धि हासिल की है। इस शो के लिए देशभर से करीब दो लाख प्रतिभागियों ने ऑनलाइन ऑडिशन दिया था।

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इनमें से एक हजार प्रतिभागियों का चयन ऑफलाइन ऑडिशन के लिए किया गया। रुड़की, उत्तराखंड में हुए ऑफलाइन ऑडिशन के बाद परी वार्ष्णेय उन 50 चयनित प्रतियोगियों में शामिल हुईं। परी के पिता सौरव वार्ष्णेय ने बताया कि उनकी बेटी ने दोनों ऑडिशन में बेहतरीन प्रदर्शन किया। शो की ओर से परी के साथ एक वर्ष का अनुबंध भी किया गया है। उन्हें शो द्वारा एक प्ले बटन भी प्रदान किया गया है।26 सितंबर को रुड़की में टीवी राउंड की शूटिंग प्रस्तावित है। शूटिंग के बाद कार्यक्रम का प्रसारण 9 एक्सएम चैनल पर होगा। परी वर्तमान में जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, शाहजहांपुर में कक्षा आठ की छात्रा हैं। उन्हें कक्षा सात में स्कूल की ओर से ''डांस डायनमो ऑफ द ईयर'' का पुरस्कार भी मिल चुका है। परी की मां सोनम वार्ष्णेय एक डांस कोरियोग्राफर हैं।