{"_id":"6afff7f2583d5ade43043f9c","slug":"video-hatharasa-ka-dhakapara-ma-ha-bjal-ka-khabha-jalbharava-aatha-samasayae-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"हाथरस के ढकपुरा में हैं बिजली का खंभा, जलभराव आदि समस्याएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हाथरस के गांव ढकपुरा है। गांव को जाने वाले रास्ते के किनारे बिजली का खंभा खड़ा है। वहीं, रास्ते की दूसरी ओर जलभराव की समस्या बनी हुई है। ऐसे में बिजली के खंभे के कारण राहगीरों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चंद्रपाल ने बताया कि अधिकारियों को समस्या को गंभीरता से लेते हुए बिजली के खंभे को हटवाना चाहिए।

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