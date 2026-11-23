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इस दौरान भवन में फंसे घायल व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालने और आग लगने की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों का अभ्यास किया गया।उपजिलाधिकारी मोहम्मद शम्स तबरेज खान के निर्देशन में आयोजित मॉक ड्रिल में करीब 350 लोगों ने सहभागिता की। इनमें लगभग 200 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक और 100 आपदा मित्र व होमगार्ड के जवान शामिल रहे।इसके अलावा पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन और विद्युत निगम के अधिकारी-कर्मचारी भी मौजूद रहे। अग्निशमन विभाग ने आग बुझाने और बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया। मौके पर एंबुलेंस और चिकित्सा टीम भी तैनात रही। अभ्यास में जिला आपदा विशेषज्ञ लेखराज सिंह, नागरिक सुरक्षा कार्यालय के बाबू आशीष कुमार के अलावा अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे।