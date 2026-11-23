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हाथरस। वैट के 20 साल से भी अधिक पुराने बकाया की वसूली के लिए राज्य जीएसटी उपायुक्त प्रदुम्न कुमार गुप्ता की अगुवाई में नई रणनीति तैयार की गई है। इसके तहत वसूली के लिए अब सख्ती के बजाय संज्ञान पत्र का सहारा लिया जाएगा।जिले के करीब 3,642 मामलों में फंसे 44.45 करोड़ रुपये के बकाये को वसूलने के लिए शुरू किया गया यह हाथरस मॉडल यदि सफल रहता है, तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा।विभागीय अधिकारियों ने जब दशकों पुराने वैट के बकाया की फाइलों को खंगाला, तो एक दिलचस्प तथ्य सामने आया। विभाग का मानना है कि जिले में बड़ी संख्या में ऐसे कारोबारी हैं, जिन्हें वास्तव में यह मालूम ही नहीं है कि उनके या उनकी पुरानी फर्म के नाम पर सरकारी बकाया चल रहा है।कई मामलों में तो पीढ़ियां बदल चुकी हैं या व्यापार का स्वरूप बदल गया है। अधिकारियों का आकलन है कि अधिकांश व्यापारी बकाया दबाने की नीयत नहीं रखते। यदि उन्हें सम्मानजनक तरीके से इस बकाये की याद दिला दी जाए, तो वे कर जमा करने में पीछे नहीं हटेंगे। संवादकर्ज से मुक्ति और ब्याज माफी भीइस योजना के तहत पहले चरण में ऐसे बकायेदारों को चिह्नित किया गया है, जिन पर 10 लाख रुपये से कम का बकाया है। इन सभी 3,642 मामलों में कारोबारियों को विभाग की ओर से संज्ञान पत्र जारी किए जाएंगे। इसके माध्यम से उन्हें न केवल उनके बकाये की सटीक जानकारी दी जाएगी, बल्कि वर्तमान में राज्य जीएसटी विभाग द्वारा चलाई जा रही ब्याज माफी जैसी राहतकारी योजनाओं के बारे में भी बताया जाएगा। इससे व्यापारियों को यह दोहरा लाभ मिलेगा कि वे बिना किसी भारी पेनल्टी या ब्याज के अपने दशकों पुराने बकाये का निपटारा कर सकेंगे।प्रदेश भर में बन सकता है नज़ीर।आमतौर पर पुराने बकाये की फाइलें सरकारी दफ्तरों में धूल फांकती रहती हैं या फिर वसूली के नाम पर व्यापारियों से सख्ती और जोर जबरदस्ती होती है, लेकिन हाथरस के अधिकारियों की इस संवाद पहल ने कर वसूली को एक नया मानवीय और व्यावहारिक रूप दिया है। विभागीय जानकारों का कहना है कि यदि हाथरस का यह प्रयोग सफल होता है और व्यापारी स्वेच्छा से बकाया जमा करने आगे आते हैं, तो शासन स्तर से इस मॉड्यूल को प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जा सकता है।इस पत्र के साथ मौजूदा ब्याजमाफी की योजना के बारे में भी बकायेदार व्यापारियों को जागरूक किया जा रहा है।-प्रदुम्न कुमार गुप्ता, उपायुक्त राज्य कर