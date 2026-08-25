हाथरस डीएम कार्यालय में बेहोश हुआ युवक

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पिता के बकाया वेतन की शिकायत लेकर 25 अगस्त को हाथरस डीएम कार्यालय पहुंचे सिकंदराराऊ के मोहल्ला दमदमा निवासी कुंवर जमशेद की अचानक तबीयत बिगड़ गई। मुंह से झाग आने के बाद वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े।

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