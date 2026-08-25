हाथरस: डीएम कार्यालय में पिता के बकाया वेतन की शिकायत करने पहुंचा बेटा, बिगड़ी तबीयत, बेहोश होकर जमीन पर गिरा

पिता के बकाया वेतन की शिकायत लेकर 25 अगस्त को हाथरस डीएम कार्यालय पहुंचे सिकंदराराऊ के मोहल्ला दमदमा निवासी कुंवर जमशेद की अचानक तबीयत बिगड़ गई। मुंह से झाग आने के बाद वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों ने उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के बाद हालत में सुधार हुआ।

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जमशेद के अनुसार उनके पिता जमालुद्दीन एमआई इंटर कॉलेज, सिकंदराराऊ में लैब टेक्नीशियन थे और 2024 में उनका निधन हो गया था। उनका करीब चार माह सात दिन का वेतन बकाया है। जमशेद का आरोप है कि भुगतान के लिए वह लंबे समय से विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं। विज्ञापन



उन्होंने यह भी बताया कि आर्थिक परेशानी के चलते मकान 1.5 लाख रुपये में गिरवी रखना पड़ा है। मामले में विभागीय कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। जमशेद के अनुसार उनके पिता जमालुद्दीन एमआई इंटर कॉलेज, सिकंदराराऊ में लैब टेक्नीशियन थे और 2024 में उनका निधन हो गया था। उनका करीब चार माह सात दिन का वेतन बकाया है। जमशेद का आरोप है कि भुगतान के लिए वह लंबे समय से विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगा रहे हैं।उन्होंने यह भी बताया कि आर्थिक परेशानी के चलते मकान 1.5 लाख रुपये में गिरवी रखना पड़ा है। मामले में विभागीय कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है।

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