अलीगढ़: नए कमिश्नर ओम प्रकाश आर्य ने संभाला मंडल का कार्यभार, साझा कीं विकास प्राथमिकताएं

योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक

कमिश्नर ने बताया कि शासन की नीतियों और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता है। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। मंडल में विकास कार्य पूरी पारदर्शिता और निर्धारित मानकों के अनुरूप कराए जाएंगे। विभिन्न विभागों के बीच बेहतर आपसी समन्वय स्थापित किया जाएगा। प्रशासनिक दृष्टिकोण और टीम भावना के साथ विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने पर जोर रहेगा।



नवागत कमिश्नर ने कार्यों में लापरवाही या अनावश्यक विलंब को बर्दाश्त न करने की बात कही। दोषी और लापरवाह अधिकारियों को पहले सुधार का अवसर और चेतावनी दी जाएगी। यदि इसके बाद भी सुधार नहीं होता है, तो नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। वह ऐसी कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेंगे। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कार्य जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से हों।प्रेस वार्ता के दौरान अलीगढ़ में पर्यटन विकास और रोजगार की संभावनाओं पर चर्चा हुई। शहर में जलभराव की समस्या और यातायात व्यवस्था सुधारने पर भी बात हुई। राजस्व परिषद के निर्णयों के अनुपालन और विकास परियोजनाओं के वास्तविक लाभ पर भी जानकारी ली गई। विकास एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और मानकों के अनुपालन जैसे मुद्दे भी उठाए गए। कमिश्नर ने क्वार्सी रजवाहे को अतिक्रमण मुक्त कराने पर भी जानकारी ली। उन्होंने संकेत दिया कि जनहित से जुड़े इन विषयों पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्रवाई होगी।