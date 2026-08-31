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बिसावर में पेंट हार्डवेयर दुकान से दो बाल्टियां चोरी, चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद

Chaman Kumar Sharma

Updated Mon, 31 Aug 2026 10:19 PM IST Updated Mon, 31 Aug 2026 10:19 PM IST







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बिसावर में केनरा बैंक के पास स्थित एक पेंट हार्डवेयर की दुकान से चोरों ने दो पेंट की बाल्टियां चुरा लीं। दुकानदार के अनुसार, एक बाल्टी सुबह 10 बजे और दूसरी शाम 4 से 5 बजे के बीच चोरी हुई। चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। ... और पढ़ें

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