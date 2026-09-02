Hathras News: सिकंदराराऊ में अब डेंगू का मरीज मिला, अलर्ट

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जानकारी के अनुसार कस्बे के नयागंज निवासी 53 वर्षीय सुषमा पत्नी पुष्प कुमार को बीते 23 अगस्त से तेज बुखार की शिकायत थी। जांच के उपरांत एक सितंबर को उनमें डेंगू की पुष्टि हुई।जिला मलेरिया अधिकारी के नेतृत्व में विभाग की विशेष टीम ने नयागंज क्षेत्र का दौरा किया। टीम ने मरीज के आसपास स्थित लगभग 50 घरों में घर-घर जाकर सर्वे किया। चेकिंग में कोई अन्य संभावित मरीज नहीं मिला।टीम ने अपनी मौजूदगी में ही पूरे मोहल्ले में एंटी लार्वा रसायन का छिड़काव करवाया और मच्छरों के सफाए के लिए फॉगिंग कराई।सीएमओ डॉ. वेदप्रकाश अग्रवाल ने बताया कि पीड़ित के घर के आसपास और कोई बीमार नहीं मिला है। टीम नजर बनाए हुए है। संवाद