Hathras News: पूर्व मंत्री रामवीर की पुण्यतिथि आज, होगी श्रद्धांजलि सभा
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Wed, 02 Sep 2026 02:29 AM IST
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पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय की पुण्यतिथि मंगलवार को उनके पैतृक गांव बामौली में स्थित समाधि स्थल पर मनाई जाएगी। मुरसान के ब्लॉक प्रमुख रामेश्वर उपाध्याय ने बताया कि इस अवसर पर दोपहर 12 बजे हवन का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद श्रद्धांजलि सभा होगी। कार्यक्रम में हाथरस, आगरा और अलीगढ़ जिलों से कई प्रमुख जनप्रतिनिधि एवं समर्थक शामिल होंगे।
गौरतलब है कि रामवीर उपाध्याय पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम थे। उन्होंने जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़कर जीत दर्ज करने का अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया। 1996 में बसपा के टिकट पर पहली बार चुनाव जीतकर कैबिनेट मंत्री बने। 2002 एवं 2007 में हाथरस विधानसभा सीट से लगातार चुनाव जीता। 2012 में सिकंदराराऊ और 2017 में सादाबाद विधानसभा सीट से जीत हासिल की।
अपने सियासी सफर के आखिरी दौर में रामवीर उपाध्याय ने बसपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया था। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में वह बीमारी की हालत में भाजपा के टिकट पर सादाबाद सीट से मैदान में उतरे, लेकिन वह यह चुनाव हार गए। पूर्व मंत्री की पत्नी सीमा उपाध्याय वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। सीमा उपाध्याय वर्ष 2009 में बसपा के टिकट पर फतेहपुर सीकरी (आगरा) लोकसभा सीट से प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता राजबब्बर को हराकर सांसद चुनी गई थीं।
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गौरतलब है कि रामवीर उपाध्याय पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा नाम थे। उन्होंने जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़कर जीत दर्ज करने का अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम किया। 1996 में बसपा के टिकट पर पहली बार चुनाव जीतकर कैबिनेट मंत्री बने। 2002 एवं 2007 में हाथरस विधानसभा सीट से लगातार चुनाव जीता। 2012 में सिकंदराराऊ और 2017 में सादाबाद विधानसभा सीट से जीत हासिल की।
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अपने सियासी सफर के आखिरी दौर में रामवीर उपाध्याय ने बसपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया था। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में वह बीमारी की हालत में भाजपा के टिकट पर सादाबाद सीट से मैदान में उतरे, लेकिन वह यह चुनाव हार गए। पूर्व मंत्री की पत्नी सीमा उपाध्याय वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। सीमा उपाध्याय वर्ष 2009 में बसपा के टिकट पर फतेहपुर सीकरी (आगरा) लोकसभा सीट से प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता राजबब्बर को हराकर सांसद चुनी गई थीं।
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