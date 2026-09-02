Hathras News: 40 फीट बढ़ेगा टिन शेड, बनेगी 120 मीटर इंटरलॉकिंग सड़क

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और क्षेत्रीय लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परिसर में विभिन्न विकास व निर्माण कार्याें की शुरुआत कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि मुख्य पंडाल में टिन शेड को 40 फीट आगे बढ़ाने से बारिश या तेज धूप के दौरान दंगल प्रेमियों को काफी राहत मिलेगी। इसके बनने से अखाड़े के आमने-सामने भव्य मंच तैयार किए जा सकेंगे, जबकि बाकी दो दिशाओं में भारी संख्या में दर्शक बैठकर आसानी से कुश्ती का आनंद ले सकेंगे।दूसरी ओर रेवती मैया पंडाल के बीचों-बीच 120 मीटर लंबी इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। अक्सर देखा जाता था कि बारिश के दौरान मिट्टी होने के कारण पंडाल के अंदर दलदल व कीचड़ की स्थिति पैदा हो जाती थी, जिससे श्रद्धालुओं को आवागमन में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इंटरलॉकिंग मार्ग बनने से यह समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग को इन सभी निर्माण कार्यों को मेला शुरू होने की तय समय-सीमा से पहले ही गुणवत्ता के साथ पूरा कराने के कड़े निर्देश दिए हैं। अधिशासी अभियंता लोनिवि संजीव कुमार वर्मा ने बताया कि मेला आयोजन से पूर्व परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जो यह कार्य कराए जा रहे हैं। कुछ और कार्य कराए जाने पर विचार चल रहा है।