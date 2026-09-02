Hathras News: लड्डू गोपाल की पोशाक संग मुकुट-बांसुरी से सजीं दुकानें

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शहर के प्रमुख बाजारों में लड्डू गोपाल को सजाने-संवारने की सामग्री की खरीदारी के लिए ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। इस बार बाजारों में पांच किलोग्राम से लेकर 25 किलोग्राम तक की पीतल की बड़े आकार की प्रतिमाएं भी उपलब्ध हैं, जिनके लिए विशेष रूप से बड़े आकार की फैंसी पोशाकें, भारी हार, फैंसी मुकुट और झूले भी बाजार में उपलब्ध कराए गए हैं।दुकानदार बंटी अग्रवाल का कहना है कि छोटे लड्डू गोपाल के शृंगार और पोशाक की मांग तो हर साल रहती है, लेकिन इस बार नए डिजाइन के कुंदन-मोती से सजे मुकुट, घुंघराले बाल और विशेष प्रकार की जरी व स्टोन वर्क वाली पोशाकें ग्राहकों को बहुत पसंद आ रही हैं। कई भक्त तो अपने घर में विराजे लड्डू गोपाल के आकार और रंग के हिसाब से पूरी मैचिंग का शृंगार सेट तैयार करवा रहे हैं।दुकानदार अजय कुमार जैन बताते हैं कि इस बार केवल पारंपरिक लाल-पीली ही नहीं, बल्कि पेस्टल शेड्स और मल्टीकलर डिजाइनर पोशाकों की अच्छी-खासी मांग है। इसके अलावा मोरपंखी डिजाइन वाले मुकुट, धातु और लकड़ी की नक्काशीदार बांसुरी तथा छोटे-बड़े झूले भी खूब बिक रहे हैं। त्योहार पास आते ही बिक्री और बढ़ने की उम्मीद है।