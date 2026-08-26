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हापुड़ में दर्दनाक हादसा: निर्माणाधीन मकान का लिंटर गिरा, मलबे में दबे पांच लोग; सभी को भेजा अस्पताल

अनुज कुमार

Updated Wed, 26 Aug 2026 01:50 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 01:50 PM IST







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हापुड़ के बहादुरगढ़ के गांव नंगलाबड़ में दूसरे मंजिल पर निर्माणाधीन मकान का लिंटर गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के पांच सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में यासीन, उनकी पत्नी शबनम, पुत्र अरमान, परवेज की पत्नी हिना और काम कर रहे मिस्त्री फिरोज शामिल हैं। ... और पढ़ें

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